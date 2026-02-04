WinkСериалыДжошуа Паган vs Брайан Хименес1-й сезонСардиус Симмонс vs Джонатан Ли Райс
2026, Joshua Pagan vs Bryan Jimenez
Спортивный18+
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Джошуа Паган vs Брайан Хименес (сериал, 2026) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
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О сериале
Джошуа Паган изо всех сил стремится в мировой топ легкого веса. Американец уверенно двигается к вершинам, всегда побеждая либо единогласным решением судей, либо нокаутом. Несколько месяцев назад в его жизни появились и титулы – удалось стать чемпионом Северной Америки WBO. Теперь задача усложняется – нужно закрепиться на этой ступени. Помешать Пагану постарается Брайан Хименес, лучший легковес Никарагуа.