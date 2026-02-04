Джошуа Паган vs Брайан Хименес (сериал, 2026) смотреть онлайн

Джошуа Паган изо всех сил стремится в мировой топ легкого веса. Американец уверенно двигается к вершинам, всегда побеждая либо единогласным решением судей, либо нокаутом. Несколько месяцев назад в его жизни появились и титулы – удалось стать чемпионом Северной Америки WBO. Теперь задача усложняется – нужно закрепиться на этой ступени. Помешать Пагану постарается Брайан Хименес, лучший легковес Никарагуа.

