Джонстаун: Ужас в джунглях. Сезон 1. Серия 4
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Сериалы
Джонстаун: Ужас в джунглях
1-й сезон
4-я серия
7.72018, Джонстаун: Ужас в джунглях. Сезон 1. Серия 4
Драма, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Джонстаун: Ужас в джунглях (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Леденящая кровь подлинная история культа «Храм народов», чей лидер Джим Джонс ответственен за самоубийство более 900 членов общины.

В 50-х годах прошлого века проповедник Джим Джонс превратился в харизматичного лидера печально известной секты «Храм народов». Ее члены хотели построить на Земле настоящую утопию, но жизнь большинства из них закончилась из-за отравленного напитка. В попытках восстановить хронологию трагических событий авторы этого фильма расскажут о ранних годах Джонса, его становлении как церковного служителя и развившемся со временем стремлении к власти. Как человек, проповедовавший прогрессивные и гуманистические идеи, мог лишить жизни сотни своих последователей?

О трагической судьбе участников секты расскажет «Джонстаун: Укус в джунглях» — сериал 2018 года смотреть онлайн можно на Wink в подписке Amediateka.

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Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Документальный
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

8.0 IMDb