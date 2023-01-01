Джонстаун: Ужас в джунглях (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Леденящая кровь подлинная история культа «Храм народов», чей лидер Джим Джонс ответственен за самоубийство более 900 членов общины.



В 50-х годах прошлого века проповедник Джим Джонс превратился в харизматичного лидера печально известной секты «Храм народов». Ее члены хотели построить на Земле настоящую утопию, но жизнь большинства из них закончилась из-за отравленного напитка. В попытках восстановить хронологию трагических событий авторы этого фильма расскажут о ранних годах Джонса, его становлении как церковного служителя и развившемся со временем стремлении к власти. Как человек, проповедовавший прогрессивные и гуманистические идеи, мог лишить жизни сотни своих последователей?



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