Джокер бьет все карты (сериал, 2025) сезон 1 серия 37 смотреть онлайн бесплатно

В 18 лет избранные получают от богов карту с уникальной силой. 52 карты – 52 сверхспособности, а с ними и билет в элитную школу для одарённых. Королева Пик призывает оружие, Валет Бубен создаёт богатства… Но тихий новичок спокойно использует все силы разом. В шоке все спрашивают: «Какая у тебя карта?!» Он смотрит на свою и пожимает плечами: «Хм…»

