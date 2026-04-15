Джокер бьет все карты. Сезон 1. Серия 29
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Сериалы
Джокер бьет все карты
1-й сезон
29-я серия
7.62025, Joker Beats All
Фэнтези, Драма18+

Джокер бьет все карты (сериал, 2025) сезон 1 серия 29 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В 18 лет избранные получают от богов карту с уникальной силой. 52 карты – 52 сверхспособности, а с ними и билет в элитную школу для одарённых. Королева Пик призывает оружие, Валет Бубен создаёт богатства… Но тихий новичок спокойно использует все силы разом. В шоке все спрашивают: «Какая у тебя карта?!» Он смотрит на свою и пожимает плечами: «Хм…»

Страна
Китай
Жанр
Драма, Фэнтези
Время
1 мин / 00:01

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