Джейн Остин: Восхождение гения (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Удивительный путь деревенской девушки, которая навсегда изменила британскую и мировую литературу. Документально-игровой проект «Джейн Остин: Восхождение гения» — мини-сериал о жизни писательницы, чей талант пересилил предрассудки общества.
Джейн Остин родилась в семье деревенского священника, где, кроме нее, было еще семеро детей. Несмотря на тяжелое финансовое положение, отец дал дочери самое главное: поддерживал и позволял часами пропадать в своей обширной библиотеке. Когда девушка повзрослеет и переживет большое предательство, она найдет способ справиться с этим благодаря творчеству и начнет официально публиковаться в 35 лет. Ее писательское мастерство, юмор и глубокий психологизм потрясут читателей и критиков. В этом проекте, объединяющем игровые сцены с интервью и документальными материалами, академики, биографы, писатели и актеры покажут великую Джейн Остин живым, остроумным и талантливым человеком, бросившим вызов устоявшимся правилам.
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама, Документальный
Время56 мин / 00:56
Рейтинг
- ТГАктриса
Тэмсин
Грег
- СУАктёр
Сэмюэл
Уэст
- КТАктёр
Колм
Тойбин
- КААктриса
Кейт
Аткинсон
- ДСАктриса
Джульет
Стивенсон
- ЭЗАктриса
Эмёке
Зигмунд
- ГУАктёр
Грег
Уайз
- ЧУАктриса
Чарити
Уэйкфилд
- Актёр
Том
Беннетт
- Актриса
Хелен
Филдинг
- ЧБАктриса
Чери
Блэр
- ГСАктриса
Грета
Скакки
- КЛАктёр
Кен
Лоуч
- АКАктёр
Андраш
Корчмарош
- ИБХудожница
Иболиа
Бардоши
- ДТОператор
Джэми
Тач