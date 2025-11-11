Джейн Остин: Восхождение гения (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Джейн Остин: Восхождение гения. Сезон 1. Серия 1
Джейн Остин: Восхождение гения
1-й сезон
1-я серия
8.42025, Jane Austen: Rise of a Genius
Документальный, Драма18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Удивительный путь деревенской девушки, которая навсегда изменила британскую и мировую литературу. Документально-игровой проект «Джейн Остин: Восхождение гения» — мини-сериал о жизни писательницы, чей талант пересилил предрассудки общества.

Джейн Остин родилась в семье деревенского священника, где, кроме нее, было еще семеро детей. Несмотря на тяжелое финансовое положение, отец дал дочери самое главное: поддерживал и позволял часами пропадать в своей обширной библиотеке. Когда девушка повзрослеет и переживет большое предательство, она найдет способ справиться с этим благодаря творчеству и начнет официально публиковаться в 35 лет. Ее писательское мастерство, юмор и глубокий психологизм потрясут читателей и критиков. В этом проекте, объединяющем игровые сцены с интервью и документальными материалами, академики, биографы, писатели и актеры покажут великую Джейн Остин живым, остроумным и талантливым человеком, бросившим вызов устоявшимся правилам.

Страна
Великобритания
Жанр
Драма, Документальный
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb