Джейн Остин: Восхождение гения
Актёры и съёмочная группа сериала «Джейн Остин: Восхождение гения»

Актёры

Тэмсин Грег

Tamsin Greig
Актриса
Сэмюэл Уэст

Samuel West
Актёр
Колм Тойбин

Colm Tóibín
Актёр
Кейт Аткинсон

Kate Atkinson
Актриса
Джульет Стивенсон

Juliet Stevenson
Актрисарассказчица
Эмёке Зигмунд

Emöke Zsigmond
АктрисаJane Austen
Грег Уайз

Greg Wise
Актёр
Чарити Уэйкфилд

Charity Wakefield
Актриса
Том Беннетт

Tom Bennett
Актёр
Хелен Филдинг

Helen Fielding
Актриса
Чери Блэр

Cherie Blair
Актриса
Грета Скакки

Greta Scacchi
Актриса
Кен Лоуч

Ken Loach
Актёр
Андраш Корчмарош

András Korcsmáros
АктёрJames Stanier Clarke

Художники

Иболиа Бардоши

Ibolya Bárdosi
Художница

Операторы

Джэми Тач

Jamie Touche
Оператор