Джазза Диккенс vs Энтони Какаче
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Джазза Диккенс vs Энтони Какаче
1-й сезон
Джазза Диккенс vs Энтони Какаче
2026, Джазза Диккенс vs Энтони Какаче
Спортивный18+
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Джазза Диккенс vs Энтони Какаче (сериал, 2026) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Почти 15 лет профессиональной карьеры и 41 бой понадобились Джаззе Диккенсу, чтобы впервые в жизни стать чемпионом мира по версии одной из четырех главных организаций. Он давно находился где-то недалеко от значимых поясов, но только в декабре 2025-го оказался на троне второго полулегкого веса. За несколько дней до Дня святого Патрика на титул замахнется ирландец Энтони Какаче, который тоже знает, каково завоевывать мировое чемпионство. А болельщики в Дублине ему наверняка помогут, поддерживать они умеют. Эпичность гарантирована!

Жанр
Спортивный
Время
60 мин / 01:00

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