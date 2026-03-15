Джазза Диккенс vs Энтони Какаче (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн

Почти 15 лет профессиональной карьеры и 41 бой понадобились Джаззе Диккенсу, чтобы впервые в жизни стать чемпионом мира по версии одной из четырех главных организаций. Он давно находился где-то недалеко от значимых поясов, но только в декабре 2025-го оказался на троне второго полулегкого веса. За несколько дней до Дня святого Патрика на титул замахнется ирландец Энтони Какаче, который тоже знает, каково завоевывать мировое чемпионство. А болельщики в Дублине ему наверняка помогут, поддерживать они умеют. Эпичность гарантирована!

