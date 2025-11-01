Двуликая госпожа: Искушение и Интриги (сериал, 2024) сезон 1 серия 62 смотреть онлайн

После трагической гибели наследница могущественной империи чудесным образом выживает. Спустя три года она возвращается в высший свет — но уже с новым лицом, безупречными манерами и железной волей. Под маской загадочной и блистательной бизнес-леди скрывается душа, сгорающая от жажды мести. Ее цель — те, кто отнял у нее все: власть, семью и прежнюю жизнь. Но самый опасный поворот ждет ее на пути — страсть к сыну заклятого врага, который когда-то протянул ей руку помощи. Готова ли она рискнуть всем, чтобы разжечь бурю, которая поглотит всех?

