Двуликая госпожа: Искушение и Интриги. Сезон 1. Серия 43
Двуликая госпожа: Искушение и Интриги
1-й сезон
43-я серия

Двуликая госпожа: Искушение и Интриги (сериал, 2024) сезон 1 серия 43 смотреть онлайн

2024, Two-Faced Mistress Seduction & Schemes
Драма18+
О сериале

После трагической гибели наследница могущественной империи чудесным образом выживает. Спустя три года она возвращается в высший свет — но уже с новым лицом, безупречными манерами и железной волей. Под маской загадочной и блистательной бизнес-леди скрывается душа, сгорающая от жажды мести. Ее цель — те, кто отнял у нее все: власть, семью и прежнюю жизнь. Но самый опасный поворот ждет ее на пути — страсть к сыну заклятого врага, который когда-то протянул ей руку помощи. Готова ли она рискнуть всем, чтобы разжечь бурю, которая поглотит всех?

Страна
США, Китай
Жанр
Драма
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг