Два лица страсти (сериал, 2006) сезон 1 серия 77 смотреть онлайн бесплатно

Два лица страсти. Сезон 1. Серия 77
8.42006, Las dos caras de Ana
Драма, Семейный12+

Ана мечтает стать актрисой. Она талантлива - на театральной сцене ее ждет слава! Девушка репетирует монологи роковых героинь, и не знает, что ее счастливый мир вот-вот рухнет. Судьба приготовила трагическую роль для Аны. Но не на сцене, а в жизни! В результате автокатастрофы еe брат становится инвалидом. Мать, которую брат и сестра горячо любили, погибает в огне. Самое ужасное, что горе в семью Аны пришло не по воле случая, а по вине могущественных и жестоких людей. Отец и сыновья Бустаманте - заклятые враги Аны! Девушка клянется отомстить.

Страна
Мексика
Жанр
Семейный, Драма
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.8 IMDb