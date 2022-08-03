Два лица страсти (сериал, 2006) сезон 1 серия 39 смотреть онлайн бесплатно

Ана мечтает стать актрисой. Она талантлива - на театральной сцене ее ждет слава! Девушка репетирует монологи роковых героинь, и не знает, что ее счастливый мир вот-вот рухнет. Судьба приготовила трагическую роль для Аны. Но не на сцене, а в жизни! В результате автокатастрофы еe брат становится инвалидом. Мать, которую брат и сестра горячо любили, погибает в огне. Самое ужасное, что горе в семью Аны пришло не по воле случая, а по вине могущественных и жестоких людей. Отец и сыновья Бустаманте - заклятые враги Аны! Девушка клянется отомстить.

