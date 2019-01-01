Дублинские убийства. Серия 4
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Дублинские убийства
1-й сезон
4-я серия

Дублинские убийства (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2019, Dublin Murders
Детективы, Зарубежные18+

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Сюжет

Юная талантливая балерина найдена мертвой в лесу на древнем каменном алтаре. Ее смерть сразу связывают с трагедией давно минувших дней — когда трое детей исчезли в тех же лесах, и только один каким-то образом вернулся. За дело берутся двое симпатичных детективов с загадочным прошлым.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дублинские убийства»

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