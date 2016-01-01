Дрянь. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Дрянь
1-й сезон
1-я серия

Дрянь (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2016, Fleabag
Драмы, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

История остроумной сексуально озабоченной и упивающейся своими горестями женщины, которая бросается на баррикады повседневности современного Лондона.

Сериал Дрянь 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дрянь»

Всё