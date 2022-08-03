Дрянь
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Дрянь

Дрянь (сериал, 2020) смотреть онлайн

2020, Fleabag 2 сезона
Драма, Комедия18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

История остроумной сексуально озабоченной и упивающейся своими горестями женщины, которая бросается на баррикады повседневности современного Лондона.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дрянь»