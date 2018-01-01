Wink
Сериалы
Дрянь
1-й сезон

Дрянь (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

2016, Fleabag 6 серий
Драма, Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

История остроумной сексуально озабоченной и упивающейся своими горестями женщины, которая бросается на баррикады повседневности современного Лондона.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дрянь»