Дробышевский Плюс. Сезон 1. Серия 8
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Дробышевский Плюс
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8-я серия

Дробышевский Плюс (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

8.52024, Дробышевский Плюс. Сезон 1. Серия 8
ТВ-шоу18+

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О сериале

«Дробышевский +» — это авторская программа Станислава Дробышевского, в которой он беседует с представителями разных профессий и научных направлений, чтобы сформировать целостное представление о заданной теме. В формате ток-шоу известный антрополог и популяризатор науки интервьюирует ученых, специалистов в области искусственного интеллекта, искусства и других сфер, чтобы обсудить актуальные проблемы современности с точки зрения различных областей научного знания.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
79 мин / 01:19

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