WinkСериалыДробышевский Плюс1-й сезон11-я серия
Дробышевский Плюс (сериал, 2024) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
8.52024, Дробышевский Плюс. Сезон 1. Серия 11
ТВ-шоу18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
«Дробышевский +» — это авторская программа Станислава Дробышевского, в которой он беседует с представителями разных профессий и научных направлений, чтобы сформировать целостное представление о заданной теме. В формате ток-шоу известный антрополог и популяризатор науки интервьюирует ученых, специалистов в области искусственного интеллекта, искусства и других сфер, чтобы обсудить актуальные проблемы современности с точки зрения различных областей научного знания.