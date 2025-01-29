«Дробышевский +» — это авторская программа Станислава Дробышевского, в которой он беседует с представителями разных профессий и научных направлений, чтобы сформировать целостное представление о заданной теме. В формате ток-шоу известный антрополог и популяризатор науки интервьюирует ученых, специалистов в области искусственного интеллекта, искусства и других сфер, чтобы обсудить актуальные проблемы современности с точки зрения различных областей научного знания.

