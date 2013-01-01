Древо жизни (2013). Сезон 2. Серия 7
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Древо жизни (2013)
2-й сезон
7-я серия

Древо жизни (2013) (сериал, 2013) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

8.22013, Darvoto na jivota
Драмы, Исторические18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

«Древо жизни» - историческая семейная драма, действие которой начинается с провозглашения независимости Болгарии в 1908 году. Это очень личная история одной многолюдной и богатой семьи на фоне ключевых событий болгарской истории.

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Страна
Болгария
Жанр
Исторические, Драмы
Качество
Full HD
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Древо жизни (2013)»