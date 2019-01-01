7.62019, Дремота. Сезон 2. Серия 7
Мультсериалы, Фэнтези6+
Дремота (мультсериал, 2019) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн
- 6+16 мин
О сериале
Засыпайте под лучшие и самые добрые истории вместе со сказочницей и ее мурлыкающим котом. «Дремота» — сказки для тех, кто готов слушать.
Сказочница Наталья приглашает вас в мир волшебства, чудес и доброты. Каждый вечер вместе с сонным котом по кличке Дремота она открывает новую книжку и переносит зрителей туда, где нет ничего невозможного. Вы услышите как любимые сказки, среди которых «Городок в табакерке» и «Летучий корабль», так и истории, о которых наверняка раньше ничего не знали.
Отправиться навстречу удивительным приключениям перед сном поможет сериал «Дремота», смотреть онлайн который можно на Wink.
Сериал Дремота 2 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.