Дремота (мультсериал, 2019) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Дремота. Сезон 2. Серия 1
Дремота
2-й сезон
1-я серия
7.62019, Дремота. Сезон 2. Серия 1
Мультсериалы, Фэнтези6+
О сериале

Засыпайте под лучшие и самые добрые истории вместе со сказочницей и ее мурлыкающим котом. «Дремота» — сказки для тех, кто готов слушать.

Сказочница Наталья приглашает вас в мир волшебства, чудес и доброты. Каждый вечер вместе с сонным котом по кличке Дремота она открывает новую книжку и переносит зрителей туда, где нет ничего невозможного. Вы услышите как любимые сказки, среди которых «Городок в табакерке» и «Летучий корабль», так и истории, о которых наверняка раньше ничего не знали.

Отправиться навстречу удивительным приключениям перед сном поможет сериал «Дремота», смотреть онлайн который можно на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Семейный, Фэнтези, Мультсериалы
Время
15 мин / 00:15

