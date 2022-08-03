Дракула (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Дракула. Сезон 1. Серия 1
2013, Dracula 1
Ужасы, Драма18+

О сериале

Конец 19-го века. Таинственный Дракула прибыл в Лондон, выдавая себя за американского предпринимателя. Он особенно заинтересован в новой технологии электричества, которая обещает сделать ночь светлее, что полезно для тех, кто избегает солнца…

США, Великобритания
Ужасы, Драма, Мелодрама
SD
42 мин / 00:42

7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

