Драконы и всадники Олуха. Сезон 1. Серия 16
Wink
Детям
Драконы и всадники Олуха
1-й сезон
16-я серия

Драконы и всадники Олуха (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

8.82012, Dragons: Riders of Berk
Мультсериалы, Семейный6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Первый сезон мультсериала, основанного на популярной анимационной франшизе «Как приручить дракона». Викинги больше не враждуют с драконами, а пытаются жить в мире и гармонии на острове Олух. Это не всегда просто, ведь нрав огнедышащих существ весьма непредсказуем. Чтобы легче находить общий язык, Иккинг открывает Школу для дрессировки драконов.

Сериал Драконы и всадники Олуха 1 сезон 16 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Драконы и всадники Олуха»