Достать коротышку. Сезон 3. Серия 4
Wink
Сериалы
Достать коротышку
3-й сезон
4-я серия

Достать коротышку (сериал, 2018) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн

8.62018, Get Shorty
Комедия, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Майлз Дейли – вполне успешный гангстер, но его жене не по душе криминальная деятельность супруга. Однажды в руки к Дейли попадает киносценарий, и герой решает, что это шанс стать наконец честным человеком. Правда, за финансовой поддержкой начинающий кинопродюсер все же обращается к мафиози.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
Full HD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Достать коротышку»