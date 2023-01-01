Достать коротышку
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Достать коротышку

Достать коротышку (сериал, 2017) смотреть онлайн

8.62017, Get Shorty 3 сезона
Комедии, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Майлз Дейли – вполне успешный гангстер, но его жене не по душе криминальная деятельность супруга. Однажды в руки к Дейли попадает киносценарий, и герой решает, что это шанс стать наконец честным человеком. Правда, за финансовой поддержкой начинающий кинопродюсер все же обращается к мафиози.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Достать коротышку»

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