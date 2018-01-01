Достать коротышку (сериал, 2019) сезон 3 смотреть онлайн

Новые серии комедийной драмы «Достать коротышку» уже ждут вас на Wink! Теперь долгожданный 3 сезон можно смотреть онлайн в хорошем качестве в любое время.



Для киллера-кинолюбителя Майлза Дели, перебравшегося из Невады в Голливуд ради карьеры продюсера, наступили тяжелые времена. Криминальное прошлое, от которого Майлз так мечтал избавиться, продолжает его преследовать. Быть наемным убийцей и одновременно пытаться реализовать амбиции в кинопроизводстве оказывается слишком сложно. Вместе с напарником Риком он продолжает работать над своим фильмом, но дела идут не так хорошо, как хотелось бы. Неожиданный сюрприз в виде сотрудничества Рика с федералами путает все карты…



Финансисты-мошенники, бывшие коллеги-мафиози, вставляющие палки в колеса, влиятельные брокеры — кто из них окажется опаснее всего, вы узнаете, когда начнете смотреть сериал «Достать коротышку» 3 сезон в хорошем качестве на Wink!

