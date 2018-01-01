Достать коротышку (сериал, 2019) сезон 3 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Новые серии комедийной драмы «Достать коротышку» уже ждут вас на Wink! Теперь долгожданный 3 сезон можно смотреть онлайн в хорошем качестве в любое время.
Для киллера-кинолюбителя Майлза Дели, перебравшегося из Невады в Голливуд ради карьеры продюсера, наступили тяжелые времена. Криминальное прошлое, от которого Майлз так мечтал избавиться, продолжает его преследовать. Быть наемным убийцей и одновременно пытаться реализовать амбиции в кинопроизводстве оказывается слишком сложно. Вместе с напарником Риком он продолжает работать над своим фильмом, но дела идут не так хорошо, как хотелось бы. Неожиданный сюрприз в виде сотрудничества Рика с федералами путает все карты…
Финансисты-мошенники, бывшие коллеги-мафиози, вставляющие палки в колеса, влиятельные брокеры — кто из них окажется опаснее всего, вы узнаете, когда начнете смотреть сериал «Достать коротышку» 3 сезон в хорошем качестве на Wink!
Рейтинг
- Режиссёр
Адам
Аркин
- ДфРежиссёр
Дэйзи
фон Шерлер Майер
- ЭБРежиссёр
Эдвард
Бьянчи
- Актёр
Крис
О’Дауд
- Актёр
Рэй
Романо
- Актёр
Шон
Бриджерс
- Актёр
Гойя
Роблз
- ЛПАктриса
Лидия
Порто
- МСАктриса
Меган
Стивенсон
- ИКАктёр
Исаак
Кис
- ССАктриса
Сара
Стайлс
- ЛУАктриса
Люси
Уолтерс
- ДССценарист
Джон
С. Ньюман
- ИМСценарист
Ирам
Мартинес
- ИФСценарист
Итан
Франкель
- НФСценарист
Нэнси
Фичман
- Продюсер
Дэви
Холмс
- ЭТПродюсер
Эрик
Тиньини
- Продюсер
Адам
Аркин
- ДДПродюсер
Дебра
Джеймс
- АСОператор
Аттила
Салаи
- МДОператор
М.
Дэвид Маллен
- ДФОператор
Дэвид
Франко
- АСКомпозитор
Антонио
Санчес