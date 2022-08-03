Достать коротышку (сериал, 2018) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн
8.62018, Get Shorty
Комедия, Криминал18+
О сериале
Майлз Дейли – вполне успешный гангстер, но его жене не по душе криминальная деятельность супруга. Однажды в руки к Дейли попадает киносценарий, и герой решает, что это шанс стать наконец честным человеком. Правда, за финансовой поддержкой начинающий кинопродюсер все же обращается к мафиози.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.2 IMDb
- Режиссёр
Адам
Аркин
- ДфРежиссёр
Дэйзи
фон Шерлер Майер
- ЭБРежиссёр
Эдвард
Бьянчи
- Актёр
Крис
О’Дауд
- Актёр
Рэй
Романо
- Актёр
Шон
Бриджерс
- Актёр
Гойя
Роблз
- ЛПАктриса
Лидия
Порто
- МСАктриса
Меган
Стивенсон
- ИКАктёр
Исаак
Кис
- ССАктриса
Сара
Стайлс
- ЛУАктриса
Люси
Уолтерс
- ДССценарист
Джон
С. Ньюман
- ИМСценарист
Ирам
Мартинес
- ИФСценарист
Итан
Франкель
- НФСценарист
Нэнси
Фичман
- Продюсер
Дэви
Холмс
- ЭТПродюсер
Эрик
Тиньини
- Продюсер
Адам
Аркин
- ДДПродюсер
Дебра
Джеймс
- АСОператор
Аттила
Салаи
- МДОператор
М.
Дэвид Маллен
- ДФОператор
Дэвид
Франко
- АСКомпозитор
Антонио
Санчес