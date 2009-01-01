Дороги Индии (сериал, 2009) сезон 1 серия 96 смотреть онлайн

Майя – умная, весёлая девушка, работающая в одном из call-центров Раджастана, штата на северо-западе Индии. Она родилась в семье коммерсантов и принадлежит к высшей касте. Однажды в call-центр Майи звонит Бауан. Так происходит знакомство между ними...



