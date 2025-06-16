Дороги Индии. Сезон 1. Серия 22
Wink
Сериалы
Дороги Индии
1-й сезон
22-я серия
9.12009, Caminho das Índias
Драма, Мелодрама16+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»

Дороги Индии (сериал, 2009) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Майя – умная, весёлая девушка, работающая в одном из call-центров Раджастана, штата на северо-западе Индии. Она родилась в семье коммерсантов и принадлежит к высшей касте. Однажды в call-центр Майи звонит Бауан. Так происходит знакомство между ними...

Страна
Бразилия
Жанр
Приключения, Драма, Мелодрама
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дороги Индии»