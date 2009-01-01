WinkСериалыДороги Индии1-й сезон103-я серия
9.12009, Caminho das Índias
Драма, Мелодрама16+
Дороги Индии (сериал, 2009) сезон 1 серия 103 смотреть онлайн
О сериале
Майя – умная, весёлая девушка, работающая в одном из call-центров Раджастана, штата на северо-западе Индии. Она родилась в семье коммерсантов и принадлежит к высшей касте. Однажды в call-центр Майи звонит Бауан. Так происходит знакомство между ними...
Сериал Дороги Индии 1 сезон 103 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаБразилия
ЖанрПриключения, Драма, Мелодрама
Время45 мин / 00:45
Рейтинг
- ФМРежиссёр
Фредерику
Майринк
- ЛНРежиссёр
Леонардо
Ногейра
- ЛСРежиссёр
Лучиано
Сабино
- МШРежиссёр
Маркус
Шехтман
- ЖПАктриса
Жулиана
Паэс
- ЛКАктриса
Лаура
Кардозу
- КТАктриса
Кристиане
Торлони
- БГАктёр
Бруну
Галиассу
- ТРАктёр
Тони
Рамос
- РЛАктёр
Родриго
Ломбарди
- ДБАктриса
Дебора
Блок
- ЭДАктриса
Элиане
Джардини
- ФМАктёр
Флавио
Мильяччо
- УМАктёр
Умберто
Мартинс
- КПАктриса
Клео
Пирес
- АБАктёр
Алешандре
Боржис
- ЭГАктёр
Элиас
Глейзер
- МЭАктриса
Марджори
Эстиано
- ТКАктриса
Таня
Калил
- ГПСценарист
Глория
Перес
- КМХудожник
Кака
Монтейру
- ПММонтажёр
Паоло
Майа