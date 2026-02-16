Дорогая, я забил. Сезон 2. Серия 3
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Сериалы
Дорогая, я забил
2-й сезон
3-я серия
9.42019, Дорогая, я забил. Сезон 2. Серия 3
Реалити - шоу18+
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Дорогая, я забил (сериал, 2019) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Папе нужно не только справиться с детьми, но и прожить три дня по графику мамы. Все рутинные и даже самые невообразимые женские дела ложатся на хрупкие мужские плечи.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу
Время
69 мин / 01:09

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