Дорогая, я забил. Сезон 1
Wink
Сериалы
Дорогая, я забил
1-й сезон

Дорогая, я забил (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

2018, Дорогая, я забил. Сезон 1 12 серий
16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон

О сериале

Папе нужно не только справиться с детьми, но и прожить три дня по графику мамы. Все рутинные и даже самые невообразимые женские дела ложатся на хрупкие мужские плечи.

Страна
Россия

Рейтинг