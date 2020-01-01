Допрос. Серия 10
Wink
Сериалы
Допрос
1-й сезон
10-я серия

Допрос (сериал, 2020) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

9.02020, Interrogation
Драмы, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сериал опирается на настоящую историю: 30 лет назад молодой мужчина был осужден за жестокое убийство матери. Каждый эпизод построен на реальных протоколах допросов — так создатели дают зрителю возможность понять, что чувствуют главные герои, и самостоятельно решить, кто прав, кто виноват.

Сериал Допрос 1 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Допрос»

Всё