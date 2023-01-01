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Допрос (сериал, 2020) смотреть онлайн

9.02020, Interrogation 1 сезон
Драмы, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сериал опирается на настоящую историю: 30 лет назад молодой мужчина был осужден за жестокое убийство матери. Каждый эпизод построен на реальных протоколах допросов — так создатели дают зрителю возможность понять, что чувствуют главные герои, и самостоятельно решить, кто прав, кто виноват.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Допрос»

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