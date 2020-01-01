Допрос (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Допрос. Серия 1
9.02020, Interrogation
Драма, Криминал18+

О сериале

Сериал опирается на настоящую историю: 30 лет назад молодой мужчина был осужден за жестокое убийство матери. Каждый эпизод построен на реальных протоколах допросов — так создатели дают зрителю возможность понять, что чувствуют главные герои, и самостоятельно решить, кто прав, кто виноват.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.3 IMDb

