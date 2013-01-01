Домработница (сериал, 2013) сезон 1 серия 37 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Две по-своему красивые, умные, трудолюбивые молодые женщины Людмила и Галина, в силу разных обстоятельств понимают, что лучший из всех им доступных заработков – труд домработницы. Они не организуют никаких фирм, ибо отдают себе отчет, что бизнесменш из них не получится, но они делятся друг с другом клиентурой, рекомендуют и подменяют друг друга...



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