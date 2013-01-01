Домработница. Сезон 1. Серия 21
Wink
Сериалы
Домработница
1-й сезон
21-я серия

Домработница (сериал, 2013) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн бесплатно

7.62013, Домработница. Сезон 1. Серия 21
Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Две по-своему красивые, умные, трудолюбивые молодые женщины Людмила и Галина, в силу разных обстоятельств понимают, что лучший из всех им доступных заработков – труд домработницы. Они не организуют никаких фирм, ибо отдают себе отчет, что бизнесменш из них не получится, но они делятся друг с другом клиентурой, рекомендуют и подменяют друг друга...

Сериал Домработница 1 сезон 21 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

4.4 КиноПоиск