Домовенок Плюх (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Рады представить Вашему вниманию смешного, забавного и остроумного домовёнка Плюха!



Его обожают и дети, и родители – когда на экране шалит Плюх, малыши забывают обо всем на свете, а взрослые радуются минутам тишины и покоя.



Но его призвание – помогать людям! Забыли выключить свет? Плюх его погасит, но устроит в доме феейрверк. Из крана капает вода? Плюх её остановит, но потопа не избежать. Действия домовёнка Плюха зачастую опережают его мысли, но он не глупец. Плюх – добряк с милой улыбкой, которая никогда не сходит с его лица. И свой позитив он дарит зрителям!

