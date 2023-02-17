WinkДетямДомовенок Плюх1-й сезон20-я серия
7.72014, Домовенок Плюх. Сезон 1. Серия 20
Мультсериалы, Для самых маленьких6+
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Домовенок Плюх (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн
О сериале
Рады представить Вашему вниманию смешного, забавного и остроумного домовёнка Плюха!
Его обожают и дети, и родители – когда на экране шалит Плюх, малыши забывают обо всем на свете, а взрослые радуются минутам тишины и покоя.
Но его призвание – помогать людям! Забыли выключить свет? Плюх его погасит, но устроит в доме феейрверк. Из крана капает вода? Плюх её остановит, но потопа не избежать. Действия домовёнка Плюха зачастую опережают его мысли, но он не глупец. Плюх – добряк с милой улыбкой, которая никогда не сходит с его лица. И свой позитив он дарит зрителям!
СтранаБеларусь
ЖанрМультсериалы, Для самых маленьких
Время1 мин / 00:01
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