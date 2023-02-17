WinkДетямДомовенок Плюх1-й сезон13-я серия
2014, Домовенок Плюх. Сезон 1. Серия 13
Домовенок Плюх (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Рады представить Вашему вниманию смешного, забавного и остроумного домовёнка Плюха!
Его обожают и дети, и родители – когда на экране шалит Плюх, малыши забывают обо всем на свете, а взрослые радуются минутам тишины и покоя.
Но его призвание – помогать людям! Забыли выключить свет? Плюх его погасит, но устроит в доме феейрверк. Из крана капает вода? Плюх её остановит, но потопа не избежать. Действия домовёнка Плюха зачастую опережают его мысли, но он не глупец. Плюх – добряк с милой улыбкой, которая никогда не сходит с его лица. И свой позитив он дарит зрителям!
