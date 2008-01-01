Дом Саддама (сериал, 2008) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

WinkСериалыДом Саддама1-й сезон3-я серия
8.52008, House of Saddam
Драма, Исторический18+
О сериале
Сериал о жизни последнего диктатора 21 века Саддама Хусейна. Как бунтовщик и революционер добился безграничной власти? Как выходец из нищей крестьянской семьи стал одним из богатейших людей мира? И каким он был у себя дома, со своими детьми, родственниками и друзьями?
СтранаСША, Великобритания
ЖанрВоенный, Исторический, Драма
КачествоSD
Время56 мин / 00:56
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb
- АХРежиссёр
Алекс
Холмс
- Актёр
Игал
Наор
- ШААктриса
Шохре
Агдашлу
- МХАктёр
Макрам
Хури
- ФААктёр
Филип
Ардитти
- ММАктёр
Мунир
Маргум
- АСАктриса
Агни
Скотт
- АВАктёр
Амр
Вакед
- УГАктёр
Ури
Гавриел
- КСАктриса
Кристин
Стивен-Дэли
- СААктёр
Саид
Амади
- АХСценарист
Алекс
Холмс
- АХПродюсер
Алекс
Холмс
- СЛПродюсер
Стив
Лайтфут
- ХСПродюсер
Хилари
Сэлмон
- МКХудожник
Морис
Кэйн
- КПХудожник
Карл
Проберт
- ФХОператор
Флориан
Хоффмайстер