Дом Саддама (сериал, 2008) сезон 1 смотреть онлайн

Сериал о жизни последнего диктатора 21 века Саддама Хусейна. Как бунтовщик и революционер добился безграничной власти? Как выходец из нищей крестьянской семьи стал одним из богатейших людей мира? И каким он был у себя дома, со своими детьми, родственниками и друзьями?

