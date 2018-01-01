Wink
Дом Саддама
1-й сезон

Дом Саддама (сериал, 2008) сезон 1 смотреть онлайн

8.52008, House of Saddam 4 серии
Драма, Исторический18+

О сериале

Сериал о жизни последнего диктатора 21 века Саддама Хусейна. Как бунтовщик и революционер добился безграничной власти? Как выходец из нищей крестьянской семьи стал одним из богатейших людей мира? И каким он был у себя дома, со своими детьми, родственниками и друзьями?

Страна
США, Великобритания
Жанр
Военный, Исторический, Драма

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb