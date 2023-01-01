Дом Саддама
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Дом Саддама

Дом Саддама (сериал, 2008) смотреть онлайн

8.52008, House of Saddam 1 сезон
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сериал о жизни последнего диктатора 21 века Саддама Хусейна. Как бунтовщик и революционер добился безграничной власти? Как выходец из нищей крестьянской семьи стал одним из богатейших людей мира? И каким он был у себя дома, со своими детьми, родственниками и друзьями? Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb