Должник (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Бывший спецназовец мстит влиятельному бизнесмену за трагическую смерть сына. Остросюжетная драма «Должник» — сериал с Сергеем Горобченко о борьбе за справедливость.



У Алексея прекрасная семья, он работает детским тренером и старается не вспоминать о своем прошлом в спецназе. Алексей безумно любит сына Даню, но жизнь мальчика уносит страшная авария. Виновник происшествия, предприниматель по фамилии Семенов, пользуется своим влиянием, чтобы замять инцидент. Отчаявшийся Алексей решает самостоятельно отомстить убийце, но терпит неудачу и оказывается за решеткой. Отсидев срок, он выходит на свободу, все еще вынашивая план возмездия.



