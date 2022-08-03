Долгая дорога в дюнах (сериал, 1980) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

История любви Артура, сына рыбака, и красавицы Марты, которые пронесли своe чувство через все трудности и горести военных и послевоенных лет. Долгими и тернистыми были жизненные пути, по которым шли герои фильма, пока они вновь не встретились на родной латвийской земле…

