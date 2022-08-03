Долгая дорога в дюнах (сериал, 1980) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
1980, Долгая дорога в дюнах. Серия 3
Драма12+
О сериале
История любви Артура, сына рыбака, и красавицы Марты, которые пронесли своe чувство через все трудности и горести военных и послевоенных лет. Долгими и тернистыми были жизненные пути, по которым шли герои фильма, пока они вновь не встретились на родной латвийской земле…
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.9 IMDb
- АБРежиссёр
Алоиз
Бренч
- ЛОАктриса
Лилита
Озолиня
- ЮКАктёр
Юозас
Киселюс
- РРАктёр
Ромуалдас
Раманаускас
- ЭПАктёр
Эдуард
Павулс
- КТАктёр
Карлис
Тренцис
- ЛФАктриса
Лидия
Фреймане
- АЛАктёр
Ааре
Лаанеметс
- ХЛАктёр
Харий
Лиепиньш
- УДАктёр
Улдис
Думпис
- УВАктёр
Улдис
Ваздикс
- ОРСценарист
Олег
Руднев
- ДВСценарист
Дмитрий
Василиу
- ЛЛПродюсер
Лилия
Лиепиня
- Актриса дубляжа
Валентина
Талызина
- АПАктёр дубляжа
Алексей
Панькин
- ВРАктёр дубляжа
Валерий
Рыжаков
- ВСАктёр дубляжа
Владимир
Сафронов
- ОМАктёр дубляжа
Олег
Мокшанцев
- ГБХудожник
Гунарс
Балодис
- ТММонтажёр
Тамара
Мусницкая
- ЯМОператор
Янис
Мурниекс
- РПКомпозитор
Раймонд
Паулс