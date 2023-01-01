Долгая дорога в дюнах
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Долгая дорога в дюнах

Долгая дорога в дюнах (сериал, 1980) смотреть онлайн

1980, Долгая дорога в дюнах 1 сезон
Драмы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

История любви Артура, сына рыбака, и красавицы Марты, которые пронесли своe чувство через все трудности и горести военных и послевоенных лет. Долгими и тернистыми были жизненные пути, по которым шли герои фильма, пока они вновь не встретились на родной латвийской земле…

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Информация

Страна
СССР
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Долгая дорога в дюнах»

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