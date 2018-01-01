Биография

Улдис Думпис — советский и латвийский актер. Имеет звания Заслуженного и Народного артиста Латвийской ССР. Обладатель Ордена Трех звезд и Почетной грамоты президента Латвии. Родился в Бауске 3 октября 1943 года. Актерское образование получил в консерватории имени Витола. Затем стал актером национального театра Латвии и начал кинокарьеру. Играет персонажей в комедийных, драматических и детективных картинах. В театре актер играл в спектаклях «Любовь Яровая», «Чертов кряж», «Идеальный муж», «Дачники», «Лоренцаччо», «Утиная охота», «Часы с кукушкой», «Огонь и ночь», «Лолита», «Салемские ведьмы», «Буря», «Железная трава». Улдис Думпис исполнил роли в кинолентах «Армия Трясогузки», «Тобаго» меняет курс», «Вей, ветерок!», «Быть лишним», «Долгая дорога в дюнах», «Факт», «Двойной капкан», «Мальчик с пальчик», «Матч состоится в любую погоду», «Проделки сорванца», «Секретный фарватер», «Мистерия старой управы», «Красная капелла».